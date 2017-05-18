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Общество

Долг россиян по транспортному налогу за два года вырос на 42 миллиарда

Задолженность россиян по транспортному налогу с 2014 года увеличилась на 42 млрд рублей – с 57 млрд до 99,7 млрд на 1 января 2016 года. Об жтом пишет газета «Известия» со ссылкой на Счетную палату.

Исходя из сложившегося положения, Федеральной налоговой службе и властям на местах предложено найти способы эффективно взыскивать деньги с должников.

По мнению экспертов, существуют два пути. Первый заключается в улучшении администрирования налога, приведении его сбора в соответствии с практикой налога на доходы физических лиц. Дело в том, что если НДФЛ собирается с граждан через работодателя, то транспортный налог автовладельцы должны платить сами.

Второй путь — замена транспортного налога повышением цен на бензин. Таким образом налог просто будет включен в стоимость топлива, что принципиально изменит ситуацию – платить его фактически будут только те, кто реально использует свой транспорт, а значит, участвует в износе дорог.

«Такая мера будет социально справедливой. Сейчас транспортный налог привязан к мощности двигателя. Считается, если у человека есть деньги на дорогую машину, то он в состоянии больше заплатить. Это совершено комиссарский подход. Часто отнюдь не состоятельные люди покупают подержанные машины с мощным двигателем», — заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

По мнению депутата, для компенсации выпадающего налога достаточно будет поднять цену на бензин всего на один рубль. С ним согласен вице-президент Российского автотранспортного союза (РАС) Валерий Алексеев, отметивший, что эта мера сделает собираемость налога абсолютной, так как «не заправился — не поехал».

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