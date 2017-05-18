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240 часов бесплатно отработает националист из Пыталовского района

23-летний житель Пыталовского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ (совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам расы, национальности). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что осужденный, устойчиво придерживаясь националистических взглядов, с целью распространения идей, подрывающих доверие и уважение к группе лиц по признаку расы и национальности, неоднократно в течение двух лет размещал в интернете соответствующие фотографии, аудио- и видеофайлы, содержащие оскорбительные характеристики, враждебные, агрессивные и уничижительные высказывания по отношению к людям в связи с их расовой, национальной принадлежностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 240 часов обязательных работ.

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