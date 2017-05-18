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В Великих Луках за уклонение от уплаты налога на выигрыш оштрафован петербуржец

В Великих Луках житель Санкт-Петербурга приговорен к штрафу за уклонение от уплаты налога. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что в сентябре 2015 года мужчина получил выигрыш в размере более 12 млн рублей от участия в Первой тиражной всероссийской государственной лотерее в поддержку развития физической культуры и спорта.

В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ он был обязан уплатить налог на выигрыш, однако в период с 1 января по 30 апреля 2016-го мужчина не представил в Межрайонную ИФНС России № 2 по Псковской области налоговую декларацию по НДФЛ за 2015 год и не уплатил сумму НДФЛ в размере более 1,6 млн рублей, что составляет крупный размер.

Суд признал совокупность смягчающих наказание обстоятельств: признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, пожилой возраст подсудимого, частичное добровольное возмещение ущерба. В итоге виновному наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

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