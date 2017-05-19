Псковский депутат может стать сопредседателем ОНФ

08:59, 19 мая 2017, ПАИ

Депутат седьмого созыва Государственной Думы РФ Александр Васильев, избранный по спискам «Единой России» от межрегионального округа, включающего Псковскую область, может стать сопредседателем Общероссийского народного фронта вместо покинувшего этот пост Александра Бречалова, который был назначен врио главы Удмуртии. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой членов центрального штаба ОНФ.

По информации издания, консультации о новом сопредседателе центрального штаба ОНФ близки к завершению, и в течение месяца будет принято решение. Согласно уставу организации, сопредседателем должен стать член штаба. При этом он «должен свободно ориентироваться в темах антикоррупции и предпринимательства, которые вел в ОНФ Александр Бречалов».

В числе потенциальных кандидатур на пост сопредседателя в штабе ОНФ называют депутатов Госдумы Александра Васильева, Антона Гетту, Виктора Климова, Владимира Гутенева, Ольгу Савастьянову и Наталью Костенко. Еще один возможный претендент - член совета фонда «Сколково», ректор Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана Анатолий Александров.

Кандидатуры сопредседателей штаба при назначении согласовываются с лидером движения, президентом РФ Владимиром Путиным.

В настоящее время сопредседателями ОНФ являются глава комитета Госдумы по экологии Ольга Тимофеева и председатель комитета по культуре Станислав Говорухин.

Напомним, Александр Васильев является членом общественного движения «Убитые дороги», занимающегося контролем в сфере ремонта и строительства дорог.

В 2011 году он был избран в шестой созыв Госдумы РФ от «Единой России» по квоте Общероссийского народного фронта. В 2016 году стал депутатом седьмого созыва нижней палаты российского парламента.

Александр Васильев является координатором проекта «Единой России» «Городская среда», направленного на благоустройство российских муниципалитетов.