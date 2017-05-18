Информацию о возможностях для инвалидов обязали размещать на сайтах учебных заведений

09:24, 19 мая 2017, ПАИ

Правительство России обязало образовательные организации размещать на своих официальных сайтах сведения о приспособленности этих заведений для инвалидов, соответсвующий документ размещён на сайте кабинета министров.

«На сайтах образовательных организаций будут размещаться сведения о наличии приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, общежития или интерната, информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, а также о реализации адаптированных образовательных программ», - отмечается в справке.

Как сообщает ТАСС, согласно опубликованному ранее отчету правительства, доступность высшего и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью выросла в 2016 году. В частности, по сравнению с 2015-м на 31,7% увеличилось число людей с инвалидностью, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Количество студентов высших учебных заведений с ограниченными возможностями возросло на 8,33%.

По данным Минтруда, по состоянию на 1 января 2017 года общая численность инвалидов в России составляет 12,3 млн человек, в том числе работают около 2 млн человек.