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Общество

В колонии строгого режима псковские курсанты провели вечер в честь подвига советских солдат

В колонии строгого режима в посёлке Середка псковские курсанты провели тематический вечер, посвящённый подвигу советских солдат в Великую Отечественную войну. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского филиала академии УФСИН России.

Для курсантов псковского филиала академии исправительная колония № 4 УФСИН России по Псковской области – полигон практического обучения, где будущие сотрудники УИС приобретают профессиональные навыки и опыт общения с лицами, находящимися в местах лишения свободы.

На этот раз практическое занятие для курсантов по дисциплине «Пенитенциарная педагогика» прошло в исправительном учреждении в новом формате: обучающиеся Псковского филиала академии подготовили для осужденных мероприятие, посвященное исторической дате для Пскова – освобождению 23 июня 1944 года города от немецко-фашистских захватчиков.

«Как известно, отсутствие устойчивых нравственных начал привело осужденных к преступлению, поэтому нравственному воспитанию в исправительном учреждении уделяется большое внимание, и мы очень рады, что справляться с этой нелегкой задачей нам помогают курсанты, которые в будущем придут на службу в территориальные органы ФСИН России», – сказал начальник отдела воспитательной работы с осужденными ФКУ ИК–4 УФСИН России по Псковской области Роман Николаев.

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