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Культура

Концерт «Воздух-джаз» состоится в Пскове сегодня

19 мая в 19:00 в псковском Центре лечебной педагогики в рамках фестиваля «Другое искусство» пройдет бесплатный джазовый концерт «Воздух-джаз». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

«Воздух-джаз» - это традиционный уличный концерт, в котором принимают участие известные джазовые коллективы, ученики Центра лечебной педагогики, жители и гости города. Вход на мероприятие свободный, любой желающий может попасть на праздник музыки  под открытым небом.

Концерт будет проходить на поляне, расположенной на улице Яна Райниса, 56 (Корытово). В программе выступления джаз-бенда из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш», интернациональной команды «Be Jazz» (Великобритания, Германия, Россия), Аркадия Галковского (Псков) и воспитанников Центра Лечебной педагогики (Псков).

Полная программа фестиваля «Другое искусство» размещена на сайте Театрально-концертной дирекции.

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