Дополнительные бесплатные билеты на концерт «Маши и медведей» появятся в кассе филармонии
Дополнительные бесплатные билеты на концерт «Маши и медведей» появятся в кассе филармонии сегодня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.
Концерт состоится завтра, 20 мая, в Большом концертном зале филармонии. Начало в 19:00.
Выступление легендарной российской рок-группы «Маша и медведи» пройдет в рамках заключительного дня фестиваля «Другое искусство». Количество дополнительных билетов ограничено.