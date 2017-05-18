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Общество

Дополнительные бесплатные билеты на концерт «Маши и медведей» появятся в кассе филармонии

Дополнительные бесплатные билеты на концерт «Маши и медведей» появятся в кассе филармонии сегодня. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Концерт состоится завтра, 20 мая, в Большом концертном зале филармонии. Начало в 19:00.

Выступление легендарной российской рок-группы «Маша и медведи» пройдет в рамках заключительного дня фестиваля «Другое искусство». Количество дополнительных билетов ограничено.

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