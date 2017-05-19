0
12:06
Караоке-бои, конкурс талантов и кулинарное шоу ожидают участниц «Миссис Псков 2017»
11:42
Одна полковая и одна батальонная группа псковской дивизии ВДВ получили статус ударных
10:19
В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения
23:02
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
23:01
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:53
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22:37
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения

23 мая в Новоржеве, на здании краеведческого музея, установят мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения Николая Бухвостова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор музея Марина Пахоменкова.

На фото: Николай Бухвостов

Николай Бухалов родился в Новоржевском уезде в семье надворного советника, командир броненосца «Император Александр III»  погиб в ходе Цусимского сражения (Русско-японская война 1904-1905 годов) Из 857 членов экипажа не спасся ни один человек. Перед уходом 2-й Тихоокеанской эскадры из Кронштадтской гавани капитан 1-го ранга Николай Бухвостов произнёс пророческие слова: «Мы все умрём… но никто из нас не сдастся».

Инициатором установки доски стал создатель фонда «Малая родина», петербуржец Михаил Караулов, корни которого также находятся в Новоржевском районе. Он профинансировал изготовление и устновку мемориальной доски.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Караоке-бои, конкурс талантов и кулинарное шоу ожидают участниц «Миссис Псков 2017»
19 мая 2017
Караоке-бои, конкурс талантов и кулинарное шоу ожидают участниц «Миссис Псков 2017»
Одна полковая и одна батальонная группа псковской дивизии ВДВ получили статус ударных
19 мая 2017
Одна полковая и одна батальонная группа псковской дивизии ВДВ получили статус ударных
В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения
19 мая 2017
В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Спектакль «Бонифаций» «Упсала-цирка» на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Жестовое пение и стихи на фестивале «Другое искусство» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18 мая 2017
Валентина Матвиенко посетила ОЭЗ «Моглино» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
18 мая 2017
Фильм ГТРК «Псков» стал победителем международного конкурса «ТЭФИ - Бессмертный полк» (ВИДЕО)
Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО)
18 мая 2017
Валентина Матвиенко в ОЭЗ «Моглино» (ВИДЕО) 2

Идет загрузка...