В Новоржеве откроют мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения

10:19, 19 мая 2017, ПАИ

23 мая в Новоржеве, на здании краеведческого музея, установят мемориальную доску в честь героя Цусимского сражения Николая Бухвостова. Об этом Псковскому агентству информации сообщила директор музея Марина Пахоменкова.

Николай Бухалов родился в Новоржевском уезде в семье надворного советника, командир броненосца «Император Александр III» погиб в ходе Цусимского сражения (Русско-японская война 1904-1905 годов) Из 857 членов экипажа не спасся ни один человек. Перед уходом 2-й Тихоокеанской эскадры из Кронштадтской гавани капитан 1-го ранга Николай Бухвостов произнёс пророческие слова: «Мы все умрём… но никто из нас не сдастся».

Инициатором установки доски стал создатель фонда «Малая родина», петербуржец Михаил Караулов, корни которого также находятся в Новоржевском районе. Он профинансировал изготовление и устновку мемориальной доски.