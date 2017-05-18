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Браконьер нанес Теплому озеру ущерб на сумму свыше 200 тысяч рублей

17 мая в районе деревни Самолва Гдовского района сотрудникам отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству задержан нарушитель, осуществлявший незаконный вылов рыбы в Теплом озере запрещенными орудиями лова – заколами. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, согласно Правилам рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, применение заколов данном районе запрещено до 10 июня.

К моменту прибытия инспекторов объектами браконьерской наживы стали 158 судаков, 159 лещей, 1 123 экземпляра плотвы, 638 густер, 448 окуней, 14 щук, 21 карась, 1 линь и 4 экземпляра язя. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, согласно действующим таксам составил 231 тысячу 191 рубль.

На место задержания сотрудниками рыбоохраны была вызвана оперативно-следственная группа ОМВД по Гдовскому району Псковской области, поскольку в деяниях браконьера обнаружены признаки состава преступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ.

Незаконные орудия лова у браконьера были изъяты. В настоящее время материалы по данному делу направлены в ОМВД по Гдовскому району Псковской области.  

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