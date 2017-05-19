Быстроту дорог и красоту исторических метр отмечают участники псковского этапа Чемпионата России по ралли

11:34, 19 мая 2017, ПАИ

«В Пушкинских Горах приятно выступать – туристическая местность, много гостиниц, вокруг очень красиво, множество исторических мест», - заявил перед стартом третьего этапа Чемпионата России – ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы – 2017» в классе R3, пилот команды «Интей Лада» Дмитрий Воронов (Санкт-Петербург). Об этом сообщается в официальном релизе команды.

Дмитрий Воронов отметил, что впервые участвовал ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы» в прошлом году и одержал победу. «Спецучастки этого ралли похожи друг на друга – они достаточно традиционны для Пскова: ровные, песчаные, широкие и очень быстрые», - рассказал он.

Пилот подчеркнул, что его экипаж к гонке готов и выступать планирует в «атакующем стиле». «Цели же традиционные – победа в R3 и в целом в командном зачёте. Это середина Чемпионата и надо зафиксировать лидирующие позиции, чтобы дальше комфортно продолжать серию к ее завершению. Соответственно нам нужна здесь надёжная и быстрая езда», - поделился планами Дмитрий Воронов.

Его коллега по команде Евгений Суховенко (Ростов-на-Дону), который после двух этапов Чемпионата занимает вторую позицию в классе R2, также отметил быстроту пушкиногорских дорог. «Гонка быстрая, дороги широкие и трёхмерные, требуют точности в управлении автомобилем, - сказал он. - Это наш первый гравийный этап в сезоне, поэтому я уже жду не дождусь старта. Ожидаю, что за короткий тестовый спецучасток удастся вкатиться и настроить автомобиль, вспомнить как ездить по гравийному покрытию, найти оптимальные настройки и уже в пятницу с первых метров дистанции мы планируем атаковать».

Пилот добавил, что на этот сезон у него стоит задача выигрывать Чемпионат России. Основным конкурентом Евгений Суховенко назвал калининградца Дмитрия Мячина, который пока занимает третью строчку в R2. Напомним, что в экипаже с пилотом из Калининграда выступает пскович, мастер спорта Александр Горланов. «Дмитрий Мячин навяжет нам хорошую борьбу. К этапу мы готовы хорошо», - заключил спортсмен.

Напомним, что ралли «Сургутнефтегаз Пушкинские Горы-2017» также носит статус четвёртого этапа Чемпионата Северо-Западного федерального округа, второй этап Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александр Невского», а также очередного этапа монокубка «LADA Rally Cup».

Гонка пройдёт по дорогам Пушкиногорского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов.

По данным на вечер 18 мая, участие в гонке примет 41 экипаж, в том числе один полностью псковский. Это Максим Павлов и Сергей Пушкарь на Renault Logan.

Церемония открытия гонки состоится сегодня, 19 мая, в 18:30 в Пушкинских Горах на площади возле Научно-культурного центра.

После того, как автомобили проедут через стартовую арку, они отправятся на первую секцию гонки, которая состоит из двух скоростных участков общей протяжённостью порядка 20 километров. Для болельщиков на первом скоростном участке в 100 метрах от старта организована зрительская зона «Трамплин на все 100» в деревне Загосье Пушкиногорского района. Первый спортивный автомобиль на СУ1 будет стартовать в 19:00.

Во второй гоночный день экипажей ждут две секции гонки и около 100 километров скоростных участков. Первый автомобиль из сервисного парка в Новоржеве уйдёт на трассу в 10:00. Для зрителей 20 мая приготовлена площадка «Трамплин» в деревне Апросово Новоржевского района. Здесь боевые машины появятся дважды – на СУ3 и на СУ7. Первый экипаж на третьем скоростном участке будет стартовать в 10:20, на седьмом – в 15:16.