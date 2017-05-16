Факторы успеха в Форекс трейдинге

11:13, 19 мая 2017, ПАИ

В любом деле есть правила, проверенные временем. Если им следовать, все получится как надо. Музыкант играет по нотам, водитель не едет на красный свет, а врач прописывают пациенту проверенное лекарство. В трейдинге тоже существуют важные моменты, которые всегда влияют на результаты торговли и определяют успех.

Поиск преимуществ

Торговля на финансовых рынках – это игра множества соперников с одинаковыми шансами на победу. Не считая редких инсайдеров, точно знающих, куда пойдёт цена, на рынке все равны. Победить в этом состязании, купить дешевле и продать дороже способен лишь тот, кто умеет находить и использовать самые незначительные преимущества.

Умение анализировать график, строить уровни поддержки и сопротивления или понимание последствия выхода новостей могут сделать прогноз точнее, немного снизить риск и добиться чуть более высокой вероятности удачной сделки по сравнению с другими участниками рынка. Объёмы торговли и кредитное плечо способны увеличить прибыль в сотни раз. Если сложить все это вместе, получается безотказный механизм достижения успеха, который отлично работает.

Порядок и система

Любое преимущество теряет смысл, если не существует системы. Чтобы торговля была успешной, она должна следовать определённому порядку, продуманному заранее. Даже если выбранная стратегия оказалась не очень хорошей, нужно спокойно обдумать ошибки и внести в нее изменения. Строгий порядок выполнения плана – один из основных факторов успеха в трейдинге.

Разумный риск

Чтобы увеличить прибыль, следует ограничить потери. Нельзя выиграть в орлянку – это очевидно. Но если каждый проигрыш обходится хоть немного дешевле, чем приз победителю, можно озолотиться даже в подбрасывании монетки.

Излишняя осторожность тоже вредна. Частая ошибка начинающих – это уменьшение объёма сделок после серии неудач. Если новая попытка будет успешной, она уже не покроет прежних затрат.

Планирование рисков — ключ к успешной торговле на рынке Forex. Применение технического анализа лишь повышает вероятность удачной сделки, по сравнению со случайным исходом. Смысл торговли заключается в именно управлении денежными средствами. Используйте стратегии, у которых убыток меньше возможной прибыли в несколько раз.

Торговый план

Торговый план нужен для того, чтобы точно знать, как действовать при любых изменениях рынка. Никто не может знать будущего, но всегда есть возможность заранее предусмотреть варианты и продумать несколько сценариев. Действуя каждый день по плану, трейдер не отвлекается от основной задачи и торгует эффективно. Это ещё один фактор успеха на рынке Форекс.

Дисциплина и обязательность

В трейдинге бывают периоды длительных неудач. В это время шансов на успех ничтожно мало, а риск убытков сопровождает каждую сделку. От трейдера требуется жёсткая дисциплина, чтобы быть терпеливым, следовать торговому плану и выбранной стратегии.

Опаснее неудач только длительный успех. Он любому может вскружить голову и заставить поверить в собственную исключительность. Цена такой самоуверенности очень высока – многим она стоила всего торгового капитала.

В любой ситуации очень важно не впадать в крайности. Ежедневное сопоставление своих действий с имеющимся планом и соблюдение дисциплины в каждой сделке – проверенный способ стать успешным трейдером на рынке Форекс.

Личная ответственность

Только мы сами – виновники всех успехов и неудач. Никто другой не может повлиять на прибыли и убытки, кроме трейдера. Ответственность лежит лично на нём, а результаты определяются уровнем знаний, навыками торговли, психологической устойчивостью и уровнем дисциплины.

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны