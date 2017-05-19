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Общество

В Псковской областной библиотеке пройдет мастер-класс фокусника

21 мая в 15:00 в актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2, 1-й этаж) состоится Spring Party: лингвострановедческое мероприятие, посвященное Году Экологии и защиты животных в России, а также празднованию старинного английского весеннего праздника – The May Day (Майского дня). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеки.

Инициатива проведения мероприятия принадлежит специалистам псковского образовательного центра иностранных языков «Парус» и Международному библиотечному центру.

Программа будет состоять из двух отделений. Первая часть - «Зелёные луга» - будет отдана делающим первые шаги в английском языке. Прозвучат скороговорки на английском языке, стихотворные коллажи, классические произведения Стивенсона и Лонгфелло, сонеты, инсценировка сцена из комедии «Укрощение строптивой» Шекспира. Кроме того, в библиотеке проведут мини-урок «Наши меньшие братья – животные», станцуют танец «The Fire Bird» («Жар-птица»), покажут мастер-класс иллюзиониста и фокусника.  

В рамках второй части мероприятия под названием «Сцены из деревенской жизни» воспитанники Псковского образовательного центра иностранных языков «Парус» прочитают стихотворения Роберта Бернса с музыкальным сопровождением.

В программе будет задействовано около 30 учеников 5- 11 классов. 

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