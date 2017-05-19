Новые объекты, позволяющие применять новейшее и перспективное оружие, появятся на полигоне «Струги Красные»

11:51, 19 мая 2017, ПАИ

На военном полигоне «Струги Красные» в ближайшее время появятся новые объекты, которые позволят применять новейшие и перспективные образцы вооружения и военной техники. Об этом завил на сборе руководящего состава Воздушно-десантных войск проходящих в Псковской области Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, сообщили Псковскому агентству информации в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

По словам командующего, уже в июле текущего года на стругокрасненском полигоне будут проводиться полковые тактические учения с десантированием современной боевой и специальной техникой.

Говоря о прошедших сборах, Андрей Сердюков отметил, что поступление новой перспективной техники в ВДВ требует постоянной корректировки учебного процесса для более эффективного ее использования в мероприятиях боевой подготовки. «В Воздушно-десантные войска в плановом порядке поступает боевая и специальная техника. В первую очередь это новейшие автоматизированные средства управления, огневого поражения и разведки, не имеющие аналогов в мире», – подчеркнул он.

Добавим, что на сборе в ходе занятий руководящий состав Воздушно-десантных войск в течение четырех дней знакомился с особенностями действий подчиненных подразделений при реализации задач в ходе обороны, наступления и маневренных действий в тылу уловного противника. Военнослужащие применяли комплексы разведки управления и связи «Стрелец», разведывательно-сигнализационные мобильные комплексы «Барьер», комплексы индивидуальной и групповой защиты РЭБ в интересах огневого и радиоэлектронного поражения условного противника. Артиллерийские расчеты выполнили задачи по стрельбе и управлению огнем с применением БЛА «Орлан» и радиолокационных комплексов «Аистенок».

К сбору были привлечены офицеры командования ВДВ, руководящий состав соединений, воинских частей и учебных заведений войск. Всего около 200 старших офицеров и генералов.

Завершился сбор заседанием Военного совета, на котором командующий Воздушно-десантными войсками подвел итоги повседневной и учебно-боевой деятельности войск в зимнем периоде 2017 года, порядку и очередности оснащения войск современными и перспективными ВВСТ, робототехническими комплексами, средствами разведки и связи, а также поставит задачи на следующий учебный период.