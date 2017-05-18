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Экономика

Доцент ПсковГУ: ОЭЗ «Моглино» может стать флагманом развития псковской экономики

Доцент кафедры экономики и финансов, кандидат экономических наук, начальник управления финансово-экономической деятельности ПсковГУ Денис Малышев уверен, что создание такого типа инвестиционной площадки как особая экономическая зона является перспективным инструментом для привлечения инвестиций в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Инвестиции — это всегда основа экономического роста региона, повышения темпов его экономического развития, улучшения социально-демографической обстановки, повышения уровня и качества жизни населения региона», — сказал он.

Денис Малышев отметил, что знает о ОЭЗ «Моглино» не понаслышке, так как принимал участие в разработке финансово-экономического обоснования ее создания, а также инвестиционной стратегии Псковской области, и высказал мнение, что создание самой особой экономической зоны можно рассматривать как долгосрочный региональный инвестиционный проект.

«На первоначальном этапе, естественно, необходим значительный объем бюджетных капиталовложений, в первую очередь, в развитие инженерной инфраструктуры, ведь инвестору более привлекательны подготовленные площадки для создания и развития бизнеса. Однако по мере наполнения ОЭЗ резидентами происходит и обратная отдача в виде разного рода количественных и качественных эффектов. Количественные — это, прежде всего, поступления арендной платы от резидентов, налоговые поступления, количество созданных в регионе рабочих мест. А качественные — повышение качества жизни населения, рост производительности труда, степени инновационности выпускаемой продукции, снижение оттока кадров в другие регионы», — пояснил кандидат экономических наук.

Произведенные специалистами расчеты показывают, что период устойчивого функционирования ОЭЗ «Моглино» (как и в принципе большинства аналогичных зон) наступает примерно через 15–20 лет. За это время вложенные бюджетные средства окупаются налоговыми поступлениями в региональный бюджет (даже с учетом предоставляемых инвесторам налоговых льгот), а сама экономическая зона становится флагманом или, как правильно говорить, полюсом регионального экономического развития, добавил экономист.

Напомним, накануне у ОЭЗ «Моглино» появился шестой резидент (компания «Стримтекс»), который намерен создать производство технического текстиля с полиуретановым покрытием стоимостью более 380 млн рублей. В церемонии закладки предприятия приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

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