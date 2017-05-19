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Общество

Караоке-бои, конкурс талантов и кулинарное шоу ожидают участниц «Миссис Псков 2017»

Участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков 2017» в ближайшие выходные  ожидают разнообразные программы, в которых смогут принять участие все желающие. В их числе – караоке-бои, конкурс талантов и кулинарное шоу.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы конкурса, сегодня, 19 мая, в 22:00 в клубе «Ната Инн» состоится официальное pre-party конкурса в формате караоке-вечеринки. Все желающие смогут не только попеть, но и увидеть уникальный танцевальный номер участниц, который они подготовили специально для этого вечера и исполнят коллективно.

В субботу, 20 мая, в 14:00 в ТРК «Акваполис» состоится большой конкурс талантов, в рамках которого участницы «Миссис Псков 2017» будут демонстрировать свои способности. Лучшую из них будут выбирать и члены компетентного жюри и зрители. В жюри конкурса талантов вошли певица Джана, обладатель титула «Мистер Псков 2017» Никита Тропин, а также участницы группы «Персики». Участие в голосовании смогут принять и зрители. По итогам конкурса будут определены три номера, которые увидят зрители финального шоу в Большом концертном зале Псковской областной филармонии 27 мая.

В воскресенье, 21 мая, в 18.00 в ресторане «Аристократъ» отеля Old Estate Hotel & SPA**** состоится кулинарное шоу, в рамках которого участницы конкурса «Миссис Псков – 2017» будут готовить свои фирменные блюда. Победительницу также будут выбирать компетентное жюри и зрители праздничного ужина. Среди жюри - шеф-повар ресторана «Аристократъ» Андрей Лебедев, шеф-повар ресторана «Инжир» Анастасия Семенова, а также «Вице Мистер Псков 2017» и «Мистер Стиль» Никита Зубков, который поразил всех своим творческим номером в формате кулинарного шоу на конкурсе «Мистер Псков - 2017».

«Приходите на увлекательные мероприятия и болейте за участниц конкурса красоты и таланта «Миссис Псков – 2017»!» - призывают его организаторы. 

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