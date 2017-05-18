Региональная газовая компания прекратила поставку топлива должникам в Порхове и Дедовичах и готова ввести ограничения еще для шести районов

12:17, 19 мая 2017, ПАИ

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» прекратило поставку газа предприятиям тепловых сетей Порхова и Дедовичей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, в общей сложности они должны более 34,5 миллионов рублей, и при этом не исполняют график погашения просроченной дебиторской задолженности.

По информации пресс-службы, на ближайшее время запланировано ограничение поставки газа еще шести районам, не исполняющим свои долговые обязательства: Псковскому, Великолукскому, Невельскому, Новосокольническому, Островскому и Дновскому. Общая сумма задолженности этих предприятий - 177 миллионов.

«Понимая всю социальную значимость поставок газа, в течение отопительного сезона мы шли на уступки теплоснабжающим предприятиям области, хотя имелись все правовые основания для прекращения газоснабжения. Однако сейчас мы вынуждены применить меры, предусмотренные действующим законодательством», - заявил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Федоров.