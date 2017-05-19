В реконструированном городском парке Острова должны появиться биотуалеты и Wi-Fi

12:34, 19 мая 2017, ПАИ

Губернатору Псковской области Андрею Турчаку сегодня, 19 мая, в ходе его рабочей поездки в Островский район представили проекты реконструкции расположенного в райцентре парка Победы. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, проекты презентовали островские школьники. Учитывая, что встреча проходила в День пионерии, мероприятие было стилизовано соответствующим образом.

Школьники хотели бы, чтобы в обновленном парке появились фонтан, амфитеатр со сценой, безалкогольное кафе, танцплощадка, беседки, биотуалеты, ростовые шахматы, смотровая площадка, велодорожки, зона для выгула собак, а также бесплатный беспроводной интернет. «Очень хорошо проработанные проекты», - оценил увиденное глава региона. При этом он добавил, что «одно дело сделать - другое уже содержать. Есть масса примеров, когда мы гробим то, что своими силами создали».

«Мы должны сделать парк для всех - для спортсменов, детей, пенсионеров. Необходимо также сделать проект зонирования берега Великой», - заявил губернатор. По его словам, теперь главное – разработка «качественного, добротного проекта» реконструкции на основе предложений школьников и его грамотное исполнение.

Андрей Турчак добавил, что основной объем работ в парке планируется выполнить до конца осени. «Планов очень много, но все они сходятся в одном: Острову нужен парк, и мы сделаем все, чтобы это пространство зажило новой жизнью», - резюмировал глава региона.

По словам главы администрации Островского района Дмитрия Быстрова, «Парк победы - лицо нашего города, и, конечно, он должен быть приведен в порядок». «Проект «Парки малых городов» позволит нам это сделать», - добавил он.

Напомним, парк Победы в Острове вошел в число пяти объектов в Псковской области, которые будут реконструированы в рамках проекта «Парки малых городов» партии «Единая Россия». Главная цель проекта ‒ создание комфортной городской среды. Проект реконструкции обсуждается в том числе и на дебатах участников предварительного голосования «Единой России».