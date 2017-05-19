Прокуратура требует наказать дорожников за неудовлетворительное состояние трасс в Невельском районе

13:03, 19 мая 2017, ПАИ

Невельская межрайонная прокуратура вынесла постановление о возбуждении административного дела в отношении ГБУ ПО «Псковавтодор» по факту неудовлетворительного состояния дорог общего пользования регионального значения Великие Луки – Невель, Ольша – Велиж – Усвяты – Невель.

Как сообщили Псковскому агентству информации в надзорном ведомстве, в ходе проверки было установлено, что дороги Великие Луки – Невель и Ольша – Велиж – Усвяты – Невель не соответствуют действующим требованиям стандартов, норм и правил. Так, на них предельные размеры отдельных просадок, выбоин превысили допустимые пределы, на отдельных участках глубина ям составляет более 10 сантиметров, ширина - 60 сантиметров, длинна - 100 сантиметров, горизонтальная разметка слаборазличима либо отсутствует.

«Несмотря на то, что по состоянию на 31 марта на территории Невельского района наблюдается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с 6 до 3, количества погибших с 1 до 0, раненых с 11 до 4, несовершеннолетних с 2 до 1, контроль за состоянием дорожного покрытия остается неудовлетворительным», - подчеркнули в прокуратуре.

Так, в период с 1 января по 5 мая на автодороге Великие Луки – Невель произошли 3 ДТП, из них 2 в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного полотна, на трассе Ольша – Велиж – Усвяты – Невель - 20 ДТП, из которых 5 в связи с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия.

В прокуратуре добавили, что контролирующий орган - ГИБДД МО МВД России «Невельский» - в целях приведения в надлежащее состояние дорожного покрытия не предпринял исчерпывающий комплекс мер, в том числе путем административного воздействия. В связи с этим межрайонный прокурор 10 мая в адрес МО МВД России «Невельский» внёс представление, которое находится в стадии рассмотрения.

15 мая межрайонный прокурор вынес постановление о возбуждении административного дела, предусмотренного частью 1 статьи 12.34 КоАП РФ, в отношении ГБУ ПО «Псковавтодор» и направлено мировому судье для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 12.34 КоАП РФ предусматривает ответственность юридического лица до 300 тысяч рублей.

«Ответственное лицо приступило к ремонту дороги лишь после инициирования проверки межрайонной прокуратурой. В настоящее время на указанных дорогах осуществляется частичный ремонт дорожного полотна», - заключили в прокуратуре.