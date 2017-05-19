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Культура

В Пскове будут читать стихи латышских поэтов

Литературно-музыкальная композиция «Крылья будней», посвященная творчеству латышских поэтов Аспазии (Иоганна Эмилия Лизетте Розенберг) и Яна Райниса, будет показана псковичам 23 мая в 16:00 в Псковской областной научной библиотеке (ул. Профсоюзная, д. 2, 1-й этаж, актовый зал). Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки, организаторами встречи выступают Консульство Латвийской Республики в Пскове, Художественно-историческое общество Юрмалы (Латвия), Дом Аспазии (Латвия), ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

23 мая состоится презентация сборника поэзии Аспазии «Ikdienas spārni / Крылья будней». Это первый стихотворный сборник Аспазии на русском и латышском языках, до этого на русский язык переводились лишь отдельные её работы. Стихотворения Аспазии на латышском языке прочтет Иева Парша. Заведующая Домом Аспазии Ария Ванага расскажет о вкладе Аспазии и Я.Райниса в культуру Латвии, а специалисты Псковской областной научной библиотеки – о пребывании Аспазии и Яна Райниса в Пскове (они жили в Пскове в период с декабря 1897 по июнь 1899 годов, пока продолжался «псковский» период ссылки Райниса «за антиправительственную деятельность»).

Солистка Иева Парша (Латвия) и концертмейстер Херта Хансене (Латвия) исполнят песни латышских композиторов на слова Аспазии и Яна Райниса.

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