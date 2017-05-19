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Общество

На питание в городской больнице пожаловался пациент главе Пскова

Глава Пскова Иван Цецерский провел прием граждан по личным вопросам на округе № 5 в Доме офицеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Фото pskovgorod.ru

Псковичка обратилась к главе города по вопросу водоснабжения в частном секторе в районе улицы Мирожской. По ее словам, жители ждут проведение водопровода с 2005 года. Иван Цецерский поручил сделать запрос в Управление городского хозяйства, поднять все документы и еще раз вернуться к этому вопросу.

Фото pskovgorod.ru

Второй заявитель пожаловался на качество питания в городской больнице. Глава Пскова отметил, что это не единичный случай и дал задание своему помощнику направить официальное письмо главному врачу Псковской городской больницы Алексею Васильеву с просьбой разъяснить ситуацию.

Пенсионер обратился с просьбой ликвидировать аварийное дерево на улице Юбилейной около КПП воинской части, которое угрожает жизни горожан. Иван Цецерский поручил специалистам УГХ решить этот вопрос в ближайшее время.

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