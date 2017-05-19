С 22 мая на улице Рокоссовского в Пскове будет ограничено движение транспорта

13:35, 19 мая 2017, ПАИ

С 10:00 22 мая до 24:00 2 июня в Пскове на участке улицы Рокоссовского (у дома №2) вводится частичное ограничение дорожного движения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Как пояснили в Управлении городского хозяйства, в это время на указанной территории будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей теплоснабжения.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к возможным затруднениям дорожного движения, соблюдать требования временных дорожных знаков и заблаговременно планировать маршрут следования.