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Общество

Власти Пскова отчитаются о своей работе в рамках сессий гордумы 25 мая

25 мая в Городском культурном центре (площадь Победы, 1) состоятся две очередные 83-я и 84-я сессии Псковской гордумы пятого созыва. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, главными вопросами станут отчеты органов местного самоуправления о деятельности за год.

В проект повестки дня 83-й сессии ПГД, которая начнется в 10:00 включены 17 вопросов, среди них отчеты председателя Контрольно-счетной палаты Пскова и главы администрации города Игоря Калашникова по итогам работы в 2016 году, отчеты председателей комитетов гордумы и комиссии по депутатской этике.

Кроме того, планируется, что депутаты внесут изменения в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов и в условия приватизации муниципального имущества во втором квартале 2017 года, утвердят местные нормативы градостроительного проектирования, рассмотрят вопросы об исполнении бюджета города за первый квартал 2017 года, кадровые, о награждении медалью «За заслуги перед Псковом» и почетной грамотой ПГД.

В проект повестки дня очередной 84-й сессии, которая состоится в 14:00, вошел один вопрос: об отчете главы Пскова Ивана Цецерского о результатах деятельности за прошлый год.

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