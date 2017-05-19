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Экономика

Более 350 тонн польских фруктов уничтожены в Псковской области

На полигоне твердых бытовых отходов Псковской области проведено уничтожение 18 партий подкарантинных грузов, подпадающих под действие Указа президента РФ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям.

Фото rshn-tver.ru

Выращенные в Польше яблоки и груши сотрудники Россельхознадзора обнаружили в ходе совместных с правоохранительными органами региона мероприятий 28 апреля. Общий объем задержанной продукции составил 808,1 тонны, сегодня были уничтожены последние 377,6 тонны.

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