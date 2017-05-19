Звание мастера спорта присвоено самбисту из Псковского филиала Академии ФСИН
Курсанту Псковского филиала Академии ФСИН России Шамилю Шахбанову присвоено спортивное звание «Мастер спорта России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза, соответствующий приказ был подписан 15 мая.
Напомним, что в январе Шамиль Шахбанов одержал победу на всероссийском турнире по самбо среди мужчин в весовой категории до 62 килограммов, не проиграв ни одной схватки. На этих соревнованиях спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по самбо.
Тренирует курсанта преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.