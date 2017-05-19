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Звание мастера спорта присвоено самбисту из Псковского филиала Академии ФСИН

Курсанту Псковского филиала Академии ФСИН России Шамилю Шахбанову присвоено спортивное звание «Мастер спорта России». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза, соответствующий приказ был подписан 15 мая.

Напомним, что в январе Шамиль Шахбанов одержал победу на всероссийском турнире по самбо среди мужчин в весовой категории до 62 килограммов, не проиграв ни одной схватки. На этих соревнованиях спортсмен выполнил норматив мастера спорта России по самбо.

Тренирует курсанта преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала академии Антон Эрастов.

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