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Общество

Псков вошел топ-10 самых «музейных» городов России

Псков вошел в топ-10 самых «музейных» городов России. Об этом сообщает аналитическое агентство «ТурСтат».

С 19 на 20 мая по всей стране проходит акция «Ночь музеев». В первую десятку городов по популярности музеев попали Казань, Великий Новгород, Владимир, Севастополь, Ярославль, Калининград, Псков, Екатеринбург, Истра и Калуга.

Рейтинг составлен по результатам анализа посещаемости музеев в регионах России. В него не вошли Москва и Санкт-Петербург, как самые «музейные» города.

По данным исследования «ТурСтата», музеи России ежегодно посещают более 120 миллионов человек. В Псковском музее-заповеднике в прошлом году побывали более полумиллиона человек.

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