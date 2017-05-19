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Общество

Игрой на тему средневековья отметили в Пскове Международный день Ганзы

К Международному дню Ганзы, который отмечается 19 мая, Псковский городской молодежный центр провёл ролевую экономическую игру «Ганзейский купец», в которой приняли участие школьники, студенты, а также работающая молодежь города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Для участия ребятам необходимо было создать гильдию купцов из 3-5 человек. Каждая команда стала представителем одного из торговых городов, входящих в Ганзейский союз. Перед каждой гильдией купцов стояла четкая цель: как можно быстрее и выгоднее совершить торг и собрать необходимый набор товаров у себя, потратив при этом минимальное количество средств.

За порядком следил строгий и неподкупный стражник. По площадке ходил перекупщик, подталкивая купцов на нечестные сделки. Князь, роль которого виртуозно исполнил представитель клуба исторической реконструкции «Чертог Раса» Александр Бойчук, со своим помощником принимали активное участие, расспрашивали купцов о товарах и помогали советами.

Победителями стали команды: Псковского бизнес-инкубатора, средней школы № 5 и факультета вычислительной техники и электромеханики ПсковГУ. Все команды были награждены грамотами и призами.

Целью игры было вовлечение молодежи в Ганзейское движение. Её сценарий написал победитель конкурса сценариев проведения Ганзейского дня учащийся школы № 47 Пскова Игорь Журавлев.

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