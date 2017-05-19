Бесплатные автобусы организованы для псковичей, желающих посетить концерт «Воздух-джаз»

14:24, 19 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 19 мая, для желающих посетить концерт «Воздух-джаз», который состоится в Центре лечебной педагогике (улица Яна Райниса, 56), организуют бесплатные автобусы от Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Транспорт отправится в 17:00 и в 17:40, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-центре Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Также до поляны можно доехать на городском автобусе №8 или на такси (из центра города оно будет стоить порядка 80-ти рублей).

Напомним, начало концерта – в 18:00. Вход на него бесплатный. В программе выступления джаз-бенда из Санкт-Петербурга «Шанс-он Мануш», интернациональной команды «Be Jazz» (Великобритания, Германия, Россия), Аркадия Галковского (Псков) и воспитанников Центра Лечебной педагогики (Псков).

«Воздух-джаз» - это традиционный уличный концерт, в котором принимают участие известные джазовые коллективы, ученики Центра лечебной педагогики, жители и гости города. Вход на мероприятие свободный, любой желающий может попасть на праздник музыки под открытым небом.

Полная программа фестиваля «Другое искусство», в рамках которого проходит концерт, размещена на сайте Театрально-концертной дирекции.