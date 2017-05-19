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Общество

Грозы и до 26 градусов тепла обещают псковские синоптики 20 мая

20 мая на территории Псковской области прогнозируется переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном управлении МЧС со ссылкой на данные Псковского ЦГМС.

Ветер будет дуть западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от  +9 до +14 градусов, днем – от  +21 до +26.

Атмосферное давление ожидается ниже нормы.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка -  в норме.

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