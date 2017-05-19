Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе
Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 19 мая, в ходе визита в Островский район посетил расположенный там свинокомплекс компании «Идаванг», передает корреспондент Псковского агентства информации.
Представители компании рассказали главе региона о производственных процессах, продемонстрировали используемое оборудование и сельхозтехнику, показали фильм о предприятии, снятый с помощью квадрокоптера.
Андрей Турчак пообщался с сотрудниками «Идаванга» и пообещал помочь с ремонтом дороги, ведущей к предприятию.