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Андрей Турчак посетил свинокомплекс компании «Идаванг» в Островском районе

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 19 мая, в ходе визита в Островский район посетил расположенный там свинокомплекс компании «Идаванг», передает корреспондент Псковского агентства информации.

Представители компании рассказали главе региона о производственных процессах, продемонстрировали используемое оборудование и сельхозтехнику, показали фильм о предприятии, снятый с помощью квадрокоптера.  

Андрей Турчак пообщался с сотрудниками «Идаванга» и пообещал помочь с ремонтом дороги, ведущей к предприятию. 

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