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Общество

Псковичей и туристов приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь

Псковичей и туристов приглашают на престольный праздник в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь.

20 мая в 16:00 и 21 мая в 7:00 от монастырского подворья у собора Рождества Иоанна Предтечи (улица Максима Горького, 5а) автобус
отвезет желающих в обитель на богослужения. По их окончании паломники вернутся в город. Стоимость поездки – добровольное пожертвование. Начало водосвятного молебна  –  в  7:30. 

До торжественной службы в соборе Иоанна Богослова будет проводиться таинство исповеди.

Божественная литургия начнется в 9:00. После неё состоится праздничный молебен с крестным ходом. Затем для паломников обители организуют праздничную монастырскую трапезу. Желающие также смогут окунуться в святом источнике и набрать освященной воды.

22 мая престольный праздник Крыпецкого подворья пройдёт в деревне Торошино в храме святителя Николая. Божественная Литургия начнется в 9:00. Отъезд от собора Рождества Иоанна Предтечи  - в 7:30.

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