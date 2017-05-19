Псковичей и туристов приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь

15:14, 19 мая 2017, ПАИ

Псковичей и туристов приглашают на престольный праздник в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова в Иоанно-Богословский Савво-Крыпецкий монастырь.

20 мая в 16:00 и 21 мая в 7:00 от монастырского подворья у собора Рождества Иоанна Предтечи (улица Максима Горького, 5а) автобус

отвезет желающих в обитель на богослужения. По их окончании паломники вернутся в город. Стоимость поездки – добровольное пожертвование. Начало водосвятного молебна – в 7:30.

До торжественной службы в соборе Иоанна Богослова будет проводиться таинство исповеди.

Божественная литургия начнется в 9:00. После неё состоится праздничный молебен с крестным ходом. Затем для паломников обители организуют праздничную монастырскую трапезу. Желающие также смогут окунуться в святом источнике и набрать освященной воды.



22 мая престольный праздник Крыпецкого подворья пройдёт в деревне Торошино в храме святителя Николая. Божественная Литургия начнется в 9:00. Отъезд от собора Рождества Иоанна Предтечи - в 7:30.