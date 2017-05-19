Премию имени Героя ССР Александра Попова получили ученики великолукской школы №6

15:34, 19 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 19 мая, в школе № 6 города Великие Луки состоялась торжественная линейка, посвященная подведению итогов года. На ней лучшие ученики, активно проявившие себя в учебе, творчестве, кружковых занятиях, получили награды, одной из главных стала премия, учрежденная в честь Героя Советского Союза Александра Попова, имя которого носит школа. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

В своем выступлении напомнила директор образовательного учреждения Наталья Любавина напомнила, что в 1934 году летчик Александр Попов учился в этой школе, а в годы Великой Отечественной войны совершил 160 боевых вылетов, провёл 22 воздушных боя, сбил лично 3 самолета противника. 3 сентября 1941 года он погиб, направив свой горящий самолёт на группу вражеских танков.

Имя А. В. Попова школе № 6 было присвоено в 2011 году, тогда же здесь появилась мемориальная доска героя, а депутат Великолукской городской Думы Сергей Федосеев принял решение учредить денежную премию в честь лётчика, которая ежегодно вручается ученикам, добившихся наибольших успехов.

Наталья Любавина отметила, что для того, чтобы стать номинантом премии, ученикам «нужно было очень много трудиться на протяжении всего учебного года». В итоге в число лучших вошли пять учеников. Это победители олимпиад и конкурсов, лауреаты конференций регионального и федерального уровня, которые представили свое портфолио и самопрезентацию на суд педагогического жюри.

Награду и премию в номинации «Творческий потенциал» получила восьмиклассница Татьяна Иванова, в номинации «Интеллектуальный потенциал» - также восьмиклассница Алина Фадеева, в номинации «Шаги к успеху» – десятиклассница Валерия Баюра, а в номинации «Школьный активист» – десятиклассник Павел Ульянчич.

Главную награду Сергей Федосеев вручил Полине Фуриной, которая учится в 8 классе. Она входит в число ста лучших учащихся России в рамках программы «Интеллектуально-творческий потенциал России», является победителем математической олимпиады, призером региональной конференции исследовательских работ учащихся, лауреатом первой премии 15-й открытой российской конференции учащихся «Шаги в науку».

«На протяжении многих лет я тесно сотрудничаю с педагогическим коллективом школы № 6, – рассказал Сергей Федосеев. – Решение учредить такую премию я принял, чтобы на деле поощрять детей, чтобы они стремились чего-то достигнуть и знали, что их заслуги будут оценены по достоинству. Лауреатов премии определяет компетентное педагогическое жюри, я не вмешиваюсь в этот процесс, чтобы он был максимально объективным. Надеюсь, что эти школьные успехи станут для нашей молодежи первым шагом на пути к дальнейшей достижениям во взрослой жизни. И мне очень хотелось бы, чтобы эти талантливые и трудолюбивые ребята после окончания школы и вуза остались работать на благо родного города, приумножая его славу как промышленной, культурной и спортивной столицы области».