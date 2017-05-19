Псковские активисты ОНФ обсудили проблемы, озвученные на Межрегиональной экологической конференции Народного фронта

16:32, 19 мая 2017, ПАИ

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области обсудили проблемы, озвученные в ходе Межрегиональной экологической конференции ОНФ в Северо-Западном и Центральном федеральных округах, которая прошла в Калининграде 18 мая. В ходе мероприятия шла речь об обращении с отходами, о защите лесов, создания «зеленых щитов» вокруг городов и лесовосстановлении, об особо охраняемых природных территориях, природном наследии, биоразнообразии, краснокнижных животных. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении ОНФ.

В рамках конференции активисты ОНФ в Псковской области провели круглый стол, на котором обсудили экологические проблемы региона. В его работе принял участие представитель управления Росприроднадзора по региону.

«Для Псковской области актуальны вопросы, которые на конференции обсуждались в рамках рабочей площадки «Генеральная уборка». Несмотря на то, что общественники активно подключились к заполнению карты свалок и решению вопросов о принятии мер по их ликвидации, на территории региона еще имеется значительное количество стихийных мусорных свалок. Часть из них образуется снова после уборки из-за нерадивых граждан, вывозящих свой мусор в привычные места. И это является серьезной проблемой, решать которую необходимо не только путем принятия мер по благоустройству, но и активной работой с населением в части популяризации бережного отношения к окружающей среде, цивилизованного способа обращения с отходами, привлечения к благоустройству территорий. Основной упор необходимо делать на работу с молодежью. Это должны быть не только мероприятия по уборке территорий и высадке деревьев, но и широкое экологическое просвещение», – отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Общество и власть: прямой диалог» Григорий Турчин.

В ходе обсуждения участники круглого стола высказали ряд предложений, среди которых проведения цикла уроков экологической грамотности с разными аудиториями слушателей. Очередной урок активисты ОНФ организуют для студентов вуза в городе Великие Луки.

Участники круглого стола также говорили о проекте территориальной схемы обращения с ТКО, о системе сбора мусора в небольших населенных пунктах.