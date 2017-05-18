Повышение класса пожарной опасности ожидается в Псковской области 19-21 мая

15:54, 19 мая 2017, ПАИ

В период с 19 по 21 мая на территории Псковской области прогнозируется теплая погода, которая приведёт к значительному повышению класса пожарной опасности на севере региона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

По состоянию на 19 мая в регионе зафиксированы 27 лесных пожаров на площади 29,35 га, из них на территории лесного фонда возникли 24 пожаров на площади 13,85 га, на землях Министерства обороны - 3 на площади 15,5 га.

В период с 12 по 19 мая работники лесной охраны с целью контроля за пожарной безопасностью на землях лесного фонда отработали 390 задымлений, обнаруженных с использованием системы видеонаблюдения «Лесохранитель» и 48 термоточек, зафиксированных системой дистанционного мониторинга ИСДМ-РОСЛЕСХОЗ. В результате совместных действий работников ГКУ лесничеств и ГАУ ПО «Противопожарный лесной центр» были ликвидированы 26 случаев перехода природных пожаров на земли лесного фонда, возникших по причине неконтролируемого выжигания травянистой растительности.

Напомним, что Постановлением администрации Псковской области от 23 марта за номером 137 в регионе установлено начало пожароопасного периода с 24 марта.

В данный период запрещается:

- разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок и стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, а лица виновные в возникновении лесных пожаров привлекаются к административной и уголовной ответственности.

В случае обнаружения лесного пожара или природного пожара угрожающего лесам, необходимо позвонить на «прямую линию» лесной охраны по телефону 8-800-100-14-84, звонок бесплатный, режим работы – круглосуточно.