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Общество

400 кг телятины с нарушениями правил перевозки не пропустили на Псковской таможне

Сегодня, 19 мая, в Себежском районе Псковской области при проведении рейдовых мероприятий сотрудники Псковской таможни задержали автомобиль с государственным регистрационным номером 8540ВР-2, под управлением 26-летнего гражданина Белоруссии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

При осуществлении ветеринарного контроля сотрудники отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления в автотранспортном средстве выявили телятину в тушах, красного цвета, без загрязнений, на которой присутствовали следы свежей крови. Телятина была уложена под одеялами.

Маркировка (клеймо) на продукте, подтверждающая безопасность и происхождение товара, отсутствует. Ветеринарные и товаротранспортные документы на товар отсутствуют. Транспортировка осуществлялась с нарушением ветеринарно-санитарных правил: транспортное средство не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, не оснащено холодильным оборудованием, на момент проведения ветеринарно-санитарного досмотра температура в толще мышц составила +13,2 градусов по Цельсию, в грузовом отсеке транспортного средства температура составила +12 градусов по Цельсию.

Кроме того, товар не был взвешен. По словам водителя, он перевозил около 400 кг принадлежащего ему товара в Опочку Псковской области для личного использования.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза, в ходе ветеринарно-санитарного досмотра проведена денатурация товара раствором метиленовой сини, товар возвращен в Республику Беларусь.

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