Хулиганские действия нетрезвого псковича пресекли сотрудники Росгвардии

16:02, 19 мая 2017, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии пресекли хулиганские действия нетрезвого горожанина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил информацию от дежурного пульта централизованной охраны о том, что в кафе на улице Советской, гражданин пристает к посетителям и работникам заведения, при этом выражается грубой нецензурной бранью.

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия, предприняли необходимые меры и задержали 57-летенего псковича. Для дальнейшего разбирательства он был доставлен в отдел полиции.