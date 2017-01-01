Пробный вступительный экзамен в вузы МЧС России прошел в Пскове

20:41, 19 мая 2017, ПАИ

Сегодня, 19 мая, в Пскове на стадионе «Машиностроитель» прошел пробный вступительный экзамен для кандидатов на очное обучение в высшие учебные заведения МЧС России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Экзамен по физической подготовке представлял собой выполнение трех упражнений (юношам – бег 100м, кросс 3 км и подтягивание на перекладине, девушкам – бег 100 м, кросс 1 км и комплексное силовое упражнение). Каждое упражнение оценивается на основе бальной шкалы от 10 до 33 баллов.

Основным условием бальной системы является получение минимальной оценки - 10 баллов за каждое контрольное упражнение. При невыполнении данного условия абитуриент за экзамен по физической подготовке получает оценку «неудовлетворительно». Результат сдачи экзамена по трем упражнениям оценивается по 100 бальной шкале, максимальная сумма сдачи контрольных упражнений составляет 100 баллов, минимальная 30 баллов.

В результате испытания лучшее время в кроссе на 3 км показал юноша – 12 минут 10 секунд, в беге на 100 м юноша – 12,7 секунд, девушка – 16,5 секунд. Лучший результат в подтягивании у юношей – 18 раз, в комплексном силовом упражнении у девушек 40 раз.

Напомним, что ежегодно Главное управление МЧС России по Псковской области проводит отбор кандидатов на очное обучение в высшие учебные заведения МЧС России. В этом году Главному управлению была поставлена задача на комплектование четырех мест в Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России.

С января 2017 года в Псковской области проводилась агитационная работа по выявлению кандидатов на обучение в ВУЗах МЧС. В феврале количество желающих составляло 27 человек. Около пяти из них не прошли отбор по состоянию здоровья.

Поступить в ВУЗ МЧС могут лица, имеющие среднее (полное) общее образование, а также лица, имеющие среднее или начальное профессиональное образование, гражданские лица не младше 17, но и не старше 25 лет на год поступления.

«Годность по состоянию здоровья, профессиональный отбор определяются медицинским заключением и психофизиологическим обследованием военно-врачебной комиссии. Затем абитуриенту необходимо подать заявление в отдел кадров Главного управления МЧС России по субъекту РФ, где формируется личное дело по поступлению в ВУЗ. Помимо вступительных испытаний в форме ЕГЭ, абитуриенту предстоит экзамен по физической подготовке», - пояснили в ведомстве.