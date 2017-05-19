Условный пожар ликвидирован в одном из бежаницких центров культуры

16:19, 19 мая 2017, ПАИ

18 мая в здании Краснолучинского сельского центра культуры в посёлке Красный Луч Бежаницкого района прошло тренировочное пожарно-тактическое учение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

По замыслу учений, в результате замыкания электропроводки произошло загорание в помещении зрительного зала. Администрация объекта, обнаружив условный пожар, сообщила о происшествии в ПСЧ-33, обесточила здание, приступила к эвакуации людей и материальных ценностей в первые минуты пожара и его тушению.

Через 12 минут к месту вызова прибыл дежурный караул ПСЧ-33. На момент прибытия пожарных из окна на первом этаже условно идёт дым. Руководитель тушения пожара дал указание произвести боевое развёртывание и разведку очага пожара. На тушение условного пожара были поданы два ствола «А» и один ствол «Б», на защиту помещений второго этажа - два ствола «Б», автоцистерны установлены на водоём, проложена магистральная линия, обеспечена бесперебойная подача воды. Все люди из здания были эвакуированы.

Через 25 минут с момента возгорания условный пожар на площади 168 кв. метров был локализован, а через 38 минут – ликвидирован.

По итогам учения сделан вывод, что личный состав с поставленными задачами справился.