Замруководителя Рособрнадзора ответил на вопросы выпускников и их родителей о ЕГЭ в 2017 году

19:28, 19 мая 2017, ПАИ

В преддверии кампании ЕГЭ и ГИА-9 в Ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки состоялась «горячая линия», посвящённая предстоящим экзаменам. Заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев и специалисты ведомства ответили на вопросы выпускников и их родителей о подготовке и проведении государственной итоговой аттестации в 2017 году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

В течение недели в социальные сети Рособрнадзора и на специальный адрес электронной почты пришло более 1 тысячи вопросов, во время работы «горячей линии» поступило более двухсот звонков.

В частности, выпускников и их родителей интересовало, что можно брать с собой на экзамены, когда и как можно пересдать предмет, если получен неудовлетворительный результат, особенности подачи апелляций, чем грозит участнику нарушение порядка проведения ЕГЭ и что делать, если экзамен не состоялся по независящим от участника причинам.

«Я хочу успокоить заранее всех участников экзаменов и их родителей, чтоб они не переживали. Если произошли какие-то сбои, технические или связанные с природными катаклизмами, отключения света, наводнения, сбои оборудования, то каждый участник, который не смог сдать экзамен по этим причинам, сдает ЕГЭ в резервные дни», - разъяснил Анзор Музаев.

Он напомнил, что помимо резервных дней для пересдачи отдельных предметов в расписании ЕГЭ-2017 предусмотрен еще один общий резервный день для всех предметов – 1 июля.

Один из часто задаваемых вопросов, касался сдачи двух уровней ЕГЭ по математике: можно ли в случае неудовлетворительного результата по профильной математике и удовлетворительного по базовой пересдать профильную в этом же году. Заместитель руководителя Рособрнадзора разъяснил, что это невозможно. «При наличии положительного результата на ЕГЭ по математике любого уровня пересдача в этом же году невозможна», - сказал Анзор Музаев.

Интересовало будущих участников ЕГЭ и то, могут ли они обращаться к организаторам с вопросами по заполнению бланков. Замруководителя Рособрнадзора заверил, что организаторы ЕГЭ могут и должны отвечать на такие вопросы.

Кроме того, на «горячую линию» поступали звонки не только от нынешних одиннадцатиклассников, но и от выпускников прошлых лет. Многие из них хотят сдать единый госэкзамен, чтобы улучшить предыдущие результаты, но опасаются, наоборот, понизить оценку. «При наличии нескольких действующих результатов ЕГЭ предыдущие результаты не обнуляются и при подаче документов можно воспользоваться результатами с наиболее высокими баллами», - рассказал Анзор Музаев.

Директор Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксана Решетникова рассказала о том, как проверяются работы участников ЕГЭ. По ее словам, проверка первой части экзаменационной работы, куда входят задания с кратким ответом, проводится автоматизированно. Задания с развернутым ответом проверяются экспертами региональных предметных комиссий. При этом каждую работу проверяют два независимых специалиста и, если они расходятся в своих оценках, к проверке привлекается третий эксперт. «У нас есть несколько стадий в проверке развернутых ответов, что позволяет достигать объективности оценивания», - пояснила Решетникова.

Анзор Музаев особо подчеркнул, что условия сдачи ЕГЭ должны быть равными для всех участников экзамена. Избежать любых нарушений и подтасовок результатов должна помочь, в том числе, работа телефона доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38, по которому можно сообщать обо всех случаях нарушений и недобросовестности организаторов. «Мы ждем звонки, ждем сигналы, и по каждому такому звонку мы отработаем тему с федерального уровня. И если будут выявлены факты подтасовок, попыток нарушения процедуры экзамена, попыток улучшить результат тому или иному участнику, мы обязательно каждую историю доведем до конца. В этом году мы намерены еще более усилить эту работу», - заявил Анзор Музаев.

Прямая трансляция «горячей линии» с заместителем руководителя Рособрнадзора велась Youtube-канале ведомства. Там же можно ознакомиться с ее видеозаписью.

Телефон «горячей линии» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19 продолжает работу, и в течение всего периода экзаменов специалисты ведомства будут отвечать на поступающие вопросы.

Ответы на наиболее популярные вопросы будут размещены на сайте Рособрнадзора и в социальных сетях.