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На три тысячи рублей обманул псковичку покупатель обуви

В  Пскове  возбуждено уголовное дело  по факту  мошенничества в социальных сетях.

Как сообщили Псковскому агентству информации, по имеющимся данным, 16 мая неизвестный злоумышленник под  предлогом покупки спортивной обуви в социальных сетях обманным путем завладел деньгами жительницы Пскова. С её  банковской карты пропали около 3 тыс. рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью  в полицию. В настоящее время в УМВД России по городу Пскову выясняются все обстоятельства произошедшего.

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