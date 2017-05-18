На три тысячи рублей обманул псковичку покупатель обуви

16:18, 19 мая 2017, ПАИ

В Пскове возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в социальных сетях.

Как сообщили Псковскому агентству информации, по имеющимся данным, 16 мая неизвестный злоумышленник под предлогом покупки спортивной обуви в социальных сетях обманным путем завладел деньгами жительницы Пскова. С её банковской карты пропали около 3 тыс. рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. В настоящее время в УМВД России по городу Пскову выясняются все обстоятельства произошедшего.