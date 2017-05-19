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Культура

Дар в вечность

«Я дарю музею» - такое незатейливое название носит бескорыстная и очень трогательная акция, которая каждый год проходит в псковском музее. Собрание пополняют самые разные семейные реликвии, фотографии, документы, а иногда и настоящие раритеты.

Позже экспонаты из благородных металлов выставляют в витринах «Золотой кладовой», которая располагается в Доме Массона, и при желании блестящую коллекцию можно увидеть воочию, но в рамках экскурсии и по расписанию. Вообще до 2006-го года предметы из серебра и золота скрывались в надёжных сейфах и были недоступны для посетителей.

Правда, и теперь среди тысяч драгоценностей небольшой портрет на слоновой кости сразу и не приметишь. А между тем экземпляр довольно интересный, хотя когда-то, до фотографии, подобные миниатюры были широко распространены. Этот, ныне уникальный, предмет был создан в 30-х годах XIX века. На портрете размером с ладонь изображён генерал-лейтенант, участник войны 1812 года и Георгиевский кавалер Николай Скобельцын.

Фото Андрея Степанова

Представленную работу безвозмездно передал его потомок — внучатый племянник, советский архитектор, реставратор, Почётный гражданин города Пскова Борис Скобельцын. Необычайно щедрый человек, неравнодушный к истории и оставивший в ней свой заметный след. Скобельцын преподнес псковскому музею вещи большой ценности. Это и грамота на дворянство, и семейные портреты XVIII-XIX веков, и альбом, в котором расписалась сама Анна Керн, более всего известная по стихотворению великого русского поэта Александра Пушкина. Альбом, стоимость которого страшно представить, некогда принадлежал господину, чей портрет вы сейчас рассматриваете.

Обложка альбома

Николай Скобельцын отступал от Вильно до Бородино, где участвовал в генеральном сражении, а потом преследовал французов до границ Российской империи, отличился при переходе через Неман, Вислу, Одер и Эльбу... На протяжении 10 лет с 1827-го командовал Староингерманландским пехотным полком. В общем, фигура важная и примечательная. Однако в отличие от карьеры его личная жизнь не сложилась. Генерал был холост и бездетен, поэтому перед смертью завещал свою усадьбу Торошковичи-Тырково младшему брату, прямому предку Бориса Скобельцына.

Усадебный дом Скобельцыных

Общий вид имения Скобельцыных

Последний же сумел сохранить образ своего выдающегося двоюродного деда в веках. А вот талантливый автор портрета остался неведом: превосходно выполненная миниатюра с подписью художника на внешней стороне была обрезана под золотую оправу. Именно благодаря ей хрупкая слоновая кость, на которой акварелью написан портрет Николая Скобельцына, до сих пор не треснула.

Кстати, основой для подобных работ также могли быть бумага, картон, металл или фарфор, мастера использовали гуашь, эмали и краски.

Фото Андрея Степанова

Человек изображался естественно, без всяких прикрас. Предмет создавался для близкого круга и не был нагружен социальным смыслом. Впрочем, и здесь не без исключений. Но перед нами вещь определённо интимная, что подтверждает одна весьма любопытная деталь. На обороте миниатюры можно увидеть сетку из натуральных волос того же цвета, какой передал художник.

Такой портрет обычно брали с собой в поездки или просто ставили на письменном столе. Похожая традиция существует и сегодня…

 

Псковское агентство информации благодарит за информацию и фотографии хранителя «Золотой кладовой», искусствоведа Ирину Галицкую.

Анна Цветкова
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