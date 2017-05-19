44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

16:26, 19 мая 2017, ПАИ

44 пилота подали заявки на участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках, среди которых есть как неоднократные участники и призеры соревнований, так и новички. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-центре встречи.

Первым пилотом, заявившимся на 22-ю Международную встречу, стал Дмитрий Жохов из Тулы. Он – один из самых молодых пилотов тепловых аэростатов в России, ему 21 год. Последняя на данный момент заявка принадлежит пилоту Григорию Мильяненко из Москвы, который впервые примет участие в великолукских соревнованиях. Он работает инженером-конструктором в компании, связанной с авиастроением, увлекается мотоциклами и продолжает династию воздухоплавателей: его мать Татьяна Мильяненко когда-то была парашютисткой, а теперь тоже пилотесса, все дети которой, по ее словам, выросли в корзине аэростата.

Среди представителей зарубежного воздухоплавания участие в 22-й Встрече примут Томаш Ярабек из Словакии, Мартинс Бригис из Латвии, Базиль и Денис Давидзюки из Польши. Кроме того, в великолукское небо поднимется пилот из Белоруссии, витебчанин Иосиф Ядевич и представитель республики Татарстан Эмиль Гилаев.

Также в Великих Луках соберутся пилоты из Москвы, Кунгура, Воронежа, Ростова-на-Дону, Тулы, Сургута, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода.

Бороться за победу будут аэронавты-великолучане. В их числе – Сергей Виноградов, который недавно стал победителем чемпионата Тульской области по воздухоплавательному спорту, а также Дмитрий и Евгений Кравченко, Сергей Никитин, Екатерина Ларикова.

22-я Международная встреча воздухоплавателей стартует в Великих Луках 11 июня. В этот день состоится ставшее уже традиционным соревнование «кей-граб» – «попади в цель». «Это одно из самых зрелищных событий встречи: десятки аэростатов поднимутся в небо над Ловатью, чтобы попытаться с высоты попасть маркером в небольшую корзину, установленную на катамаране. Наблюдать их полет можно как с набережных реки, так и с центрального моста, над которым в непосредственной близости проплывают аэростаты», - отметили в пресс-центре.

12 июня в 18:00 на проспект Ленина выедет колонна машин воздухоплавателей, которые двинутся к месту общего старта в крепости. В 18:40 на летней эстраде состоится представление участников встречи и праздничный концерт, а в 19:00 – массовый одновременный полет разноцветных тепловых аэростатов.

С 13 по 15 июня пилотам предстоят состязания в спортивном мастерстве, их условия и места стартов пока держатся в секрете. Но, как всегда, спортивная программа планируется с учетом того, чтобы большинство полетов прошло над городом, и у людей была возможность увидеть, как соревнуются воздухоплаватели.

Последний спортивный полет запланирован на утро 16 июня, в этот же день в 17:00 в ДК ЛК пройдет торжественное закрытие встречи и награждение победителей.

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром».