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Общество

Полиция Порховского района приглашает граждан на службу

Отдел МВД России по Порховскому району приглашает граждан на службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К службе в полиции приглашаются граждане Российской Федерации  в возрасте от 18 до 35 лет,  годных по состоянию здоровья  и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка, имеющих образование не ниже среднего профессионального, на должности участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного  по контролю за оборотом наркотиков, оперуполномоченного уголовного розыска, оперуполномоченного экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектора ДПС,  дежурного  ИВС.

Кроме того, отделу требуются полицейские-водители ППС, кинологи ППС. На эти должности требуются граждане, имеющие образование не ниже полного среднего общего.

Обращаться по контактному телефону (8-811) 34-2-13-34.

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