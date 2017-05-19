Полиция Порховского района приглашает граждан на службу

21:33, 19 мая 2017, ПАИ

Отдел МВД России по Порховскому району приглашает граждан на службу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К службе в полиции приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка, имеющих образование не ниже среднего профессионального, на должности участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного по контролю за оборотом наркотиков, оперуполномоченного уголовного розыска, оперуполномоченного экономической безопасности и противодействия коррупции, инспектора ДПС, дежурного ИВС.

Кроме того, отделу требуются полицейские-водители ППС, кинологи ППС. На эти должности требуются граждане, имеющие образование не ниже полного среднего общего.

Обращаться по контактному телефону (8-811) 34-2-13-34.