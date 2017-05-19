Глава Международной автомобильной федерации выразил соболезнование в связи с гибелью гонщика в Псковской области

17:07, 19 мая 2017, ПАИ

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт выразил слова соболезнования в связи с гибелью московского пилота Алексея Лядухина во время учебно-тренировочных заездов в Псковской области.

Соответствующее письмо Жан Тодт прислал на имя президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктору Кирьянову. Жан Тодт также отметил, что готов оказать всяческую поддержку в разбирательстве произошедшего, сообщается на официальном сайте РАФ.

«Я был проинформирован о трагическом инциденте на тестах в Пскове и хотел бы выразить свои искренние соболезнования семье и близким Алексея Лядухина, - написал Жан Тодт. - Передайте мои наилучшие пожелания скорейшего выздоровления Никите Гергелю и Вячеславу Кучерову, а также Алексею Лукьянюку». Он также попросил Виктора Кирьянова информировать о состоянии получивших травмы спортсменов.

«Наши эксперты в вашем распоряжении для помощи в расследовании причин инцидента, - обратился глава ФИА к руководителю РАФ. - Если вам потребуется помощь, будьте уверены, что семья ФИА рядом с вами и Российской автомобильной федерацией в это непростое время».

На сайте федерации также сообщается, что прощание с Алексеем Лядухиным состоится 20 мая в 12:00 в Москве в парке Дубки (Ивановская улица) в храме Святого Николая.

Напомним, что 17 мая в Новосокольническом районе рядом с деревней Дольшино на учебно-тренировочных сборах столкнулись два боевых автомобиля, в результате чего один человек погиб и трое получили ранения. Из отчёта старшего при проведении сборов следует, что экипаж Алексея Лукьянюка (Петербург) и Никиты Гергеля (Москва) выехал в обратном направлении, не получив на это команду судьи. При этом была предпринята попытка остановить экипаж, в том числе на двух промежуточных постах связи. В результате автомобиль врезался в машину москвичей Вячеслава Кучерова и Алексея Лядухина.

Алексей Лядухин погиб на месте. Травмы получили Алексей Лукьянюк, Никита Гергель и Вячеслав Кучеров. Сначала спортсменов доставили в реанимацию Великолукской городской больницы, откуда Алексея Лукьянюка и Никиту Гергеля вертолётом перевезли в одну из клиник Санкт-Петербурга, за Вячеславом Кучеровым был направлен реанимобиль из Москвы.

Ведется расследование произошедшего.