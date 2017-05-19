Около 700 человек примут участие в «открытом уроке футбола» в Пскове

17:07, 19 мая 2017, ПАИ

20 мая в рамках проведения Дня открытия летнего спортивного сезона во всех муниципалитетах области проходят соревнования по футболу среди дворовых команд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

В частности, в Пскове на стадионе «747» организован «открытый урок футбола» и «мастер-класс» игроков и тренеров ФК «Псков-747» для юных футболистов. В «открытом уроке футбола» принимают участие детско-юношеские команды ФК «Псков-747» 2002-2010 годов рождения. Для этого на футбольном поле оборудованы специальные площадки-станции, на каждой из которых ребята выполнят определенные упражнения. Ожидается около 700 участников.

Кроме того, среди обучающихся образовательных учреждений организован прием нормативов ВФСК ГТО в рамках военно-спортивной игры «Зарница-2017», в которой принимают участие около 1000 человек.