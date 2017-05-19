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Экономика

Ещё 50 млн рублей поступили в казну Пскова на ремонт дорог

Сегодня, 19 мая, в Псковской городской Думе состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансовому контролю под председательством депутата Евгения Самуйлова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета,  парламентарии рассмотрели поправки в муниципальный бюджет 2017 года. Начальник Финансового управления администрации города Тамара Винт сообщила, что в проекте предполагается изменение основных параметров бюджета, увеличение доходов и расходов на 43,3 млн рублей. В результате доходы бюджета составят 3 млрд 860  млн рублей, расходы – 3 млрд 997 млн рублей.

Увеличивается областная субсидия на осуществление дорожной деятельности на 50 млн рублей, средства будут направлены на капитальный ремонт дорог. Напомним, на внеочередной 82-й сессии ПГД были внесены изменения в бюджет города на 2017 год, согласно которым на ремонт дорог города направлялись 96,8 млн рублей федеральных субсидий.

В то же время  происходит уменьшение областной субсидии в размере 6,68 млн рублей на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». Это связано, отметили в пресс-службе муниципалитета, с уточнением стоимости окончания работ по реконструкции улицы Калинина с примыкающими к ней улицами Детской, Георгиевской, Красных просвещенцев.

Заслушав информацию Тамары Винт об исполнении бюджета города Пскова за 1-й квартал 2017 года, комитет рекомендовал на сессии «принять к сведению». В 1-м квартале в бюджет Пскова поступили 839,2 млн рублей, или 23,1% от плановых назначений. Расходов в этот период профинансировано на  831,1 млн рублей, или 22% от плановых назначений. По сравнению с 1-м кварталом прошлого года в целом доходы увеличились на 14,1%, или на 103,9 млн рублей, расходы – на 17%, или на 122,3 млн рублей. По словам председателя бюджетного комитета Евгения Самуйлова, квартальный отчёт свидетельствует о «приличном исполнении бюджета».

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