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Общество

Футбольный матч «Луки-Энергия» - «Динамо» пройдет в Великих Луках 28 мая

28 мая в 17:00 в Великих Луках пройдет товарищеский футбольный матч между командами «Луки-Энергия» и петербургского «Динамо». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Команда «Динамо» претендует, как и «Луки-Энергия», на участие в Первенстве России во втором дивизионе в сезоне 2017/18. Матч пройдёт на поле стадиона «Экспресс».

Напомним, что свой предыдущий матч великолучане провели чуть больше месяца назад в Великом Новгороде с чемпионом Ленинградской области командой «ЛАЗ». Победа с минимальным счётом благодаря мячу, забитому Сергеем Киселёвым на 88-й минуте матча, принесла «Луки-Энергии» титул обладателя Кубка чемпионов МРО «Северо-Запад».

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