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Водитель «Ситроена», наказанный за нетрезвое вождение, вновь попался пьяным за рулём в Пскове

В Пскове сотрудники дорожной полиции задержали 25-летнего водителя «Ситроена», который управлял автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, молодой человек был остановлен 18 мая на улице Максима Горького.

Оказалось, что ранее этот водитель уже был наказан за нетрезвое вождение. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к уголовной ответственности.

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