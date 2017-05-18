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От отравлений чаще всего страдают взрослые безработные псковичи

В январе - марте в Псковской области зарегистрированы 79 случаев острых отравлений. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года количество отравлений снизилось на 28,2%. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Среди мужчин зарегистрированы 42 отравления (53,2%), женщин – 37 (46,8%). Скончались 24 отравившихся человека, в первом квартале 2016 года погибших было 17.

В 34,2% случаев жители региона страдали от отравления спиртсодержащей продукцией, в 44,3% - от отравления лекарственными препаратами, в 3,8% - от отравления наркотическими веществами, в 17,7% - от отравления другими мониторируемыми видами (острые отравления неуточненными веществами (ядом), товарами бытового назначения, угарным газом, уксусной кислотой и т. д.)

Наиболее частая причина летального исхода – отравление спиртсодержащей продукцией (58,3%), лекарственными препаратами (12,5%), наркотическими веществами (8,3%), другими мониторируемыми видами (20,8%).

Доля отравлений среди детей до 14 лет составляет 7,6%, среди подростков 15-17 лет - 3,8%, среди взрослых – 88,6%. Наиболее часто - в 24,1% случаев - отравления встречаются в возрастной группе 26-39 лет.

По социальному положению среди пострадавших чаще встречаются безработные (49,4%), работающее население (17,7%), пенсионеры (18,9%), неорганизованные дети (5,1%). Места приобретения химического вещества: аптека - 30,4%, магазин – 7,6%, иные места - 60,8%.

По обстоятельству отравления в 59,96% случаев зарегистрированы случайные (с целью опьянения, ошибочный прием, самолечение, непереносимость или побочное действие) отравления, в 31,7%  - преднамеренные отравления (суицидальное, криминальное, наркотическое, с целью одурманивания), в 11,4% - неопределенные отравления.

«Все зарегистрированные отравления – индивидуальные. Семейных, групповых и массовых отравлений не зарегистрировано», - уточнили в ведомстве.

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