Выставка «Фантазий семена, плоды воображенья» откроется в Пскове

18:07, 19 мая 2017, ПАИ

23 мая в 18:30 в Пскове в художественной галерее «Дар» откроется выставка «Фантазий семена, плоды воображенья». Эта экспозиция - выставка художников Андрея Щукина и Сергея Семёнова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе галереи.

«Андрей Щукин – человек необычайно мужественный. Наш художник ведёт не просто активный образ жизни, а, мы бы сказали, просто сверхактивный. Он создаёт необыкновенные графические работы, пишет стихи, работает... С Сергеем Семёновым они давние друзья. А в дальнее плавание - в том числе в такое, как персональная выставка - отправляться вдвоём интереснее и, в какой-то степени, спокойнее», - рассказали организаторы выставки.