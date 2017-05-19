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Общество

Выставка «Фантазий семена, плоды воображенья» откроется в Пскове

23 мая в 18:30 в Пскове в художественной галерее «Дар» откроется выставка «Фантазий семена, плоды воображенья». Эта экспозиция  -  выставка художников Андрея Щукина и Сергея Семёнова, сообщили  Псковскому агентству информации в пресс-службе галереи.

«Андрей Щукин – человек необычайно мужественный. Наш художник ведёт не просто активный образ жизни, а, мы бы сказали, просто сверхактивный. Он создаёт необыкновенные графические работы, пишет стихи, работает... С Сергеем Семёновым они давние друзья. А в дальнее плавание - в том числе в такое, как персональная выставка - отправляться вдвоём интереснее и, в какой-то степени, спокойнее», - рассказали организаторы выставки.

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